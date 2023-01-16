Про смерть Володимира Іпатова стало відомо 16 січня.

Російський актор Володимир Іпатов, який найчастіше грав роль безпритульного чоловіка, помер. Його тіло знайшли через місяць після його зникнення.

Як повідомляють росЗМІ, рідні Іпатова не шукали його. Тому про його смерть нічого не було відомо. Згодом дочка актора все ж вирішила звернутися в поліцію.

Співробітники правоохоронних органів зламали двері в квартиру знаменитості та знайшли його тіло. Попередньо повідомляється, що слідів насильницької смерті не виявлено. Найімовірніше, він помер природним шляхом.

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Чим відомий Володимир Іпатов

Актор знімався в таких серіалах як "Фізрук", "Інтерни", "Утікач", "Софія" та інших. Найбільше запам'ятався грою в проектах "Татусеві дочки", "Закрита школа" І "Останній богатир". Найчастіше він грав жебраків і безпритульних, бо під ці ролі ідеально підходила його зовнішність.

Попри активні зйомки, він рідко давав інтерв'ю. Розповідати про біографію і сім'ю Володимир також не любив.

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