Гуф і Айза розлучилися після недавнього примирення.

Російський репер Гуф нещодавно відновив стосунки зі своєю екс-дружиною Айзою Анохіною. Але вже зараз, здається, пара знову розлучилася.

Айза в своєму Instagram-блозі опублікувала сторіз зі сльозами на очах. Дівчина звинуватила чоловіків у непостійності. А все через те, що в мережі з'явилося відео, як Гуф обіймається зі своєю колишньою дівчиною Юлією.

"А самий прикол у всьому цьому знаєте який? Ну те, що Альоша обдурив всіх своїх баб! Я ридаю, згадуючи слова Сема... "Мама, тато ненадійний! Ти тільки всерйоз йому не вір...",- сказала Айза.

І якщо сам репер ніяк не відреагував, то Юлія мовчати не стала.

"Як безглуздо і жалюгідно виглядає людина, яка намагається застрибнути в останній вагон хайпа (хоча в хайпі звинувачена я). Висер необґрунтованих образ на мою адресу лише підтверджує недалекість особистості і відсутність поваги (і любові тим більше) до колишнього чоловіка", - сказала дівчина в інста-сторіз.

Гуф і Айза: історія відносин

Пара познайомилася в 2005 році на вечірці сноубордистів, хоча до цього кілька разів вже перетиналася. У 2008 році вони зіграли весілля, а через два роки у них народився син. У 2014 році Гуф і Айза розлучилися, і навіть публічно один одного ображали.

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Автор: Діана Могилєвич