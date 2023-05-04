Однак актор вже давно не живе в РФ.

У Росії завели кримінальну справу на актора Олексія Паніна. Йому загрожує тюремний термін. Російські правоохоронці навіть провели обшуки, в квартирі, де колись він жив.

Однак Паніна і його речей там не знайшли. Актор давно продав свою квартиру і не живе в РФ. Однак туди все одно прийшли з обшуками.

Приводом для порушення кримінальної справи в РФ назвали радість Паніна під час "бавовни" на Кримському мосту. Восени 2022 року актор відкрито радів, коли там прогриміли вибухи. Росіяни назвали це "виправданням тероризму".

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"Проти актора порушили криміналку по 205.2 КК РФ (публічне виправдання тероризму). І пішли з обшуком за місцем його реєстрації. Раптово виявилося, що квартира Олексію не належить, і ніяких його речей там немає. Тому що всі вони разом з ним на гастролях в США", - повідомляють російські Telegram-канали.

Сам Панін інформацію про те, що в РФ на нього завели кримінальну справу, ніяк не коментує. Він та його дочка поїхали до США. До цього Панін був з гастролями в Ізраїлі.

Що Панін говорить про війну

Ще до початку повномасштабної війни РФ проти України Панін критикував кремлівський режим. У 2021 році актор обіцяв 500 євро тому, хто плюне російському пропагандисту Соловйову в обличчя. На початку березня 2022 року Панін припустив, чим закінчиться війна в Україні. За його словами, Путін помре і затягне з собою туди всіх росіян.

Нещодавно Панін гнівно пройшовся по мовчунам-росіянам і назвав жителів РФ "масою". Наприкінці квітня Мінкульт опублікував список осіб, які загрожують нацбезпеці України. Виявилося, до нього потрапив і Панін.

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