Артисти доєдналися до проекту "Сніданок. Онлайн".

Українські артисти Святослав Вакарчук та Наталя Могилевська доєдналися до проекту "Сніданок. Онлайн" та розповіли, як дають концерти у незвичних місцях та що мріють зробити після війни.

"Ми привозимо допомогу, зустрічаємось з людьми, це дуже важливо. Я вчора виступав у метро Харкова, сьогодні для запорізького госпіталю прямо на вулиці. Де я буду завтра виступати – один Бог знає. До речі, сьогодні ще проводжав потяг, у якому за кордон їдуть діти, евакуйовані з Бердянську, з ними теж у вагоні поспівав", - зазначив Вакарчук.

Щодо особистих маленьких мрій після перемоги, Вакарчук розповів: "Мені хочеться побачити мою родину, я вже її давно не бачив, це найголовніше".

А от Наталя Могилевська щодня підтримує бойовий дух українців.

"Зараз у мене повинен був бути величезний тур Україною. Я співачка і кожен має робити те, що він вміє. Ми з Юрієм Рибчинським зробили нову версію моєї колискової "Місяць", яку 25 років вже всі співають. І зараз це новий меседж: "Я кажу ні жахливій цій війні"… Що ще я можу? Я маю слово, маю концерти, ще у мене є свердловина, і я приводжу людям воду до метро", - прокоментувала Могилевська.

Співачка додала, що Україна обов'язково переможе у цій страшній війні.

"Я не думаю про найстрашніше, тому що цього не буде. Ми точно переможемо, я так в це вірю. І ця перемога буде такою красивою, стане прикладом для всього світу… Я вірю в те, що буде нова музика, нова культура, у нас буде неймовірний виток економічного злету, я у це вірю", - додала виконавиця.

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