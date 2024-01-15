Чоловік не любить говорити про особисте.

Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин вперше натякнув на ймовірні причини розлучення з дружиною Юлією. Цю інформацію чоловік розповів в інтерв'ю для програми "ЖВЛ" та наголосив на своєму новому статусі холостяка.

"Я не вмію говорити про особисте. Я нині розлучений, це факт. Офіційно я вільний. Все", - з посмішкою сказав Валерій.

На питання про те, чому саме під час повномасштабної війни такий бум розлучень, чоловік назвав декілька головних причин, які ймовірно і стали для їхньої пари вирішальними.

Відео дня

"Я не вірю в кохання на відстані. Друга причина – в критичних ситуаціях люди стають самими собою. Третя причина, як би ви там не домовлялися, скільки б у вас не було дітей, кохання не питає дозволу прийти в твоє життя і в кожного воно може з'явитися. Або ти його побореш, або ти віддаси себе йому, от і все", - наголосив Харчишин.

До речі, на початку війни екс-кохана Валерія поїхала з двома їхніми спільними дітьми на Західну Україну.

Нагадаємо, Валерій Харчишин оголосив про своє розлучення з Юлією у 2022 році. Ніхто зі сторін не коментував це рішення. Пара прожила разом 13 років.

До слова, старший син Валерія від перших стосунків - Іван, служить в ЗСУ. Чоловік наголошував, що він ним дуже пишається, але шкодує, що не завжди правильно виховував у дитинстві. Зараз чоловік додав, що не бачився з Іваном дуже давно.

"Він зараз на півночі. 24 лютого 2022 року ми з ним попрощались, як і з моїми молодшими дітьми. Вони поїхали далі на захід. Старший вийшов у Житомирі і 25 лютого він вже був із зброєю. Я боявся за все, я хвилювався, що він не знає, як взагалі обходитись зі зброєю", - додав Харчишин.

Співак додає, що рішення сина піти на фронт його здивувало, проте він його підтримав.

Вас також можуть зацікавити новини: