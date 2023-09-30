Артист не приховує, що у вихованні старшого сина було чимало помилок.

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про свого старшого сина Івана. Хлопець став на захист України на початку повномасштабної війни. Нині ж Харчишин пишається сином, але визнає, що виховував його неправильно.

"Тому що ота опіка, ота тепла ванна, в якій я його грів через те, що відчував провину, що я не долюбив, недовиховав, недодав йому... Вона зіграла злий жарт зі мною. Тому що я зрозумів, що у 19-20 років мій син не є самостійною людиною, яким був я у 15-16 років. Я вже заробляв, я фактично сам себе виховував... Але старший син був абсолютною протилежністю і він був залежним... Йому не потрібні були гроші, і це було страшно", - пояснив артист в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

Коли Харчишин зрозумів, що йому треба якось виправити ситуацію, він вирішив відправити сина за кордон. Парубок провів там усього декілька місяців, а потім знову повернувся до України. А згодом почалася повномасштабна війна, тоді син артиста вирішив захищати батьківщину.

"Я вирішив, що треба хлопця відправити. Це теж було неправильно, потрібно було його просто виперти з хати. А я його випер з України, подалі від цих реалій. Бо мені здалося, що він тут не зможе, і він був у Штатах. Насилу взагалі випер... Я хотів, щоб він поїхав, але він повернувся за чотири місяці і сказав: "Я не хочу там жити, я англійську я і так знаю"... Я забив на нього, і тоді син став чоловіком. Особливо коли він, недооцінений мною як чоловік, вхопив зброю 24 лютого і пішов", - розповів Харчишин.

Артист не приховує, що таке рішення його здивувало. Нині ж Харчишин бачить, що його син став дорослим чоловіком. Музикант помітив, як сильно змінився його старший спадкоємець.

"Я витріщив очі спочатку. А потім він нещодавно приїздив, і це чоловік. Це чоловік, який дбає про свою дівчину, який "забив" на мене, на нашу зустріч і пріоритети чітко визначив. Він був з дівчиною, бо він її рідко бачить. І він поїхав з нею кудись. Він чітко розуміє, що йому потрібно від життя", - зазначив артист.

Харчишин пригадав, що хотів поїхати із сином на Київщину. У Гостомелі стоїть їхній будинок, який зруйнували окупанти. Але хлопець відмовився. Він пояснив, що не бачить сенсу стояти та плакати над залишками оселі. До цього ж син мав повертатися до частини та хотів побачитися із дівчиною, тому він відмовив батьку. Харчишину таке рішення сподобалося.

"Я пишаюся тепер ним, розумію, що це не моя заслуга. Можливо, всі мої помилки допомогли йому стати тим, ким він став. Але точно не від того, що я мудрий вихователь. Я би хотів, щоб мої молодші (сини - УНІАН) були такими, як він", - зізнався Харчишин.

Нагадаємо, раніше Харчишин видав сумний прогноз щодо війни.

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