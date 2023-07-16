Він розповів, що ця подія сталася вже давно.

Продюсер "Голосу країни" та "Танців з зірками" Володимир Завадюк видав секрет про весілля співачки Наді Дорофєєвої та її обранця Михайла Кацуріна. Як виявилося, таємна церемонія відбулася вже давно.

На своїй сторінці в Instagram Завадюк показав фото з весілля Дорофєєвої. Він зазначив, що ця світлина була у співачки. Тому продюсер не міг опублікувати її раніше.

"Як важко було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі Дорофєєвої. З весіллям вас ще раз. P.S. Кохання та сміливість завжди перемагають", - написав Завадюк.

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Сама Дорофєєва та Кацурін поки що не розкривали точну дату весілля. Вони приховували інформацію про одруження та продовжують "тримати інтригу", залишаючи подробиці у секреті.

Що відомо про весілля Дорофєєвої та Кацуріна

Одним з перших про таємну церемонію розповідав блогер Богдан Беспалов. Він повідомляв, що своє весілля Дорофєєва та Кацурін святкували у Києві, у ресторані "Курені". За його словами, гостям заклеювали камери на телефонах, щоб ті нічого не знімали і не викладали в соцмережі.

Втім, чутки усе одно ширилися мережею. Дорофєєву помічали у ЦНАПі, куди вона ходила разом з Кацуріним. На думку фанів, тоді співачка могла змінювати прізвище. Сама ж Дорофєєва інформацію про весілля не підтверджувала. Вона та її обранець повідомили про те, що одружилися, лише декілька днів тому.

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