Ведучий "Орла і Решки" Євген Синельников одружився вдруге. Його дружиною стала продюсер з BADOEVTEAM Наталія Кліпа. Своє весілля вони зіграли в деокупованій Бучі під Києвом.
Зворушливе відео з молодятами на своїй сторінці в Instagram показав режисер Алан Бадоєв.
Так, Синельников і Кліпа вже давно разом. Артист виховує сина від першого шлюбу, а у його обраниці також є двоє дітей. Синельников зробив їй пропозицію прямо під обстрілами, коли РФ бомбила Київщину.
12 серпня артист і його кохана зіграли весілля в Бучі. У будинку, де вони ховалися в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Саме в цьому будинку мої улюблені друзі ховалися в перший час війни. Два тижні в підвалі. Любов переможе все. Вірю в вас, люблю і знаю – це на все життя. Ви є один у одного", - розповів Бадоєв і показав зворушливі моменти з весілля.
Для важливої події Кліпа обрала білу сукню з відкритою спиною, а сам Синельников надів світлі штани і білу сорочку, доповнивши образ червоним взуттям.
Нагадаємо, раніше ведучий "Орла і Решки" розповів про погрози з РФ.
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