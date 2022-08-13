Скромне, але романтичне, весілля відбулося в будинку, де Синельников зі своїми рідними ховався в перші дні вторгнення окупантів на Київщину.

Ведучий "Орла і Решки" Євген Синельников одружився вдруге. Його дружиною стала продюсер з BADOEVTEAM Наталія Кліпа. Своє весілля вони зіграли в деокупованій Бучі під Києвом.

Зворушливе відео з молодятами на своїй сторінці в Instagram показав режисер Алан Бадоєв.

Так, Синельников і Кліпа вже давно разом. Артист виховує сина від першого шлюбу, а у його обраниці також є двоє дітей. Синельников зробив їй пропозицію прямо під обстрілами, коли РФ бомбила Київщину.

12 серпня артист і його кохана зіграли весілля в Бучі. У будинку, де вони ховалися в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Саме в цьому будинку мої улюблені друзі ховалися в перший час війни. Два тижні в підвалі. Любов переможе все. Вірю в вас, люблю і знаю – це на все життя. Ви є один у одного", - розповів Бадоєв і показав зворушливі моменти з весілля.

Для важливої події Кліпа обрала білу сукню з відкритою спиною, а сам Синельников надів світлі штани і білу сорочку, доповнивши образ червоним взуттям.

Нагадаємо, раніше ведучий "Орла і Решки" розповів про погрози з РФ.

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