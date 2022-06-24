Учасниці групи дали концерт на Кіпрі.

Український гурт "ВІА Гра" виступив на відкритті готелю Cap St Georges на Кіпрі. Серед глядачів також була російська аудиторія.

Так, попри те, що раніше солістки Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова засудили війну в Україні, вони все ж вирішили виступити перед громадянами Росії, попри те, що саме країна-агресор розв'язала повномасштабну війну в нашій країні.

Після того як дівчата виконали легендарні хіти групи "ВІА Гра", вони звернулися до глядачів російською мовою.

При цьому раніше Ксенія Попова оголосила збір коштів на покупку "Байрактарів" для України, а Уляна Синецька і зовсім вирішила перебратися жити до Києва до свого коханого, співака ALEKSEEV. А ось Софія Тарасова ще в перші дні повномасштабної війни попросила миру.

Крім того, продюсер групи Костянтин Меладзе мовчить про війну в Україні. А ось його дружина Віра Брежнєва зараз знаходиться в Польщі і займається волонтерством. Також співачка перейшла на українську мову. У ЗМІ ходять чутки про те, що зіркова пара і зовсім знаходиться на межі розлучення через різні політичні погляди.

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