Також артист зізнався в коханні рідному місту.

Український співак ALEKSEEV разом зі своєю коханою-росіянкою Уляною Синецькою повернувся до Києва. Він висловив надію на те, що їм більше не доведеться нікуди їхати.

"Моє рідне місто. Я щасливий, що ми повернулися! Вірю і знаю, що тепер це назавжди! Квітни і розвивайся, щоб всі твої жителі жили щасливо під мирним небом. Люблю найбільше", - написав ALEKSEEV у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше ALEKSEEV в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що його дівчина, солістка гурту ВІА Гра Уляна Синецька хоче змінити громадянство.

За його словами, артистка з першого дня вторгнення Росії в Україну засуджує війну в нашій країні. Вона хоче остаточно переїхати в Україну до нього, щоб далі будувати спільне майбутнє.

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