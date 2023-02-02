Лорак народилася і виросла в Україні, але будувати кар'єру поїхала в Росію.

Ані Лорак - російська співачка. Деякі вважали її українською, адже народилася вона в місті Чернівці, і починала свою музичну кар'єру саме тут, але в певний момент переїхала в Москву і почала співпрацю з Філіпом Кіркоровим.

Кар'єра Ані Лорак

В Україні Лорак була однією з найбільш впізнаваних і бажаних артисток, якщо говорити про життя до 2014 року. Тоді вона і збирала величезні концертні зали, і пісні її звучали практично "з кожної праски", і їй довірили представляти Україну на конкурсі пісні "Євробачення-2008".

Варто відзначити, що Лорак - володарка премій "Золотий грамофон", "Співачка року", "Золота шарманка", "Людина року", "Пісня року" та багатьох інших. Також на її рахунку п'ять "Золотих дисків "за пісні українською та англійською мовами: "Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи". Мабуть, цього артистці для повного щастя було мало, і вона вирушила підкорювати Москву.

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Що Ані Лорак говорить про війну в Україні

Ще з 2014 року знаменитість демонструвала свою позицію, намагаючись всидіти на двох стільцях. Вона продовжувала виступати на території Росії, заробляючи криваві рублі, і лише зрідка згадувала про свою справжню батьківщину. Як правило, всі концерти (а їх було не так багато) на території України, і всі спроби Лорак повернути своїх українських слухачів, закінчувалися бойкотами.

Після 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно напала на Україну і почала вбивати мирних людей, співачка довгий час мовчала. Потім вона на якийсь час пропала з медіапростору, з'явившись лише під кінець року зі сміливою заявою - вона нібито готувала проекти, і готова з новою силою повернутися в музику, щоб "нести любов через свою творчість".

На Новий рік зірка зробила пост, де розповіла про брата, вимушеного ховатися від бомб у підвалі. І в публікації немає жодної згадки про те, що бомби на мирні будинки направляє саме Росія.

"Колишня ніч для мене - роздвоєність почуттів. Мені було боляче спілкуватися з братом в той час як він ховався в підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який повинен стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об'єднатися за столом з найголовнішим, що у нас може бути - з нашими сім'ями", - написала уродженка Чернівців.

Реакція соцмереж на Ані Лорак

Багато слухачів музики Лорак в Україні і по всьому світу через цю її позицію перетворилися на хейтерів і колишніх шанувальників. Раніше практично під кожним її постом можна було знайти сотні гнівних коментарів про те, що Лорак - зрадниця, якій не місце ні на якій сцені. Але артистка вирішила зробити собі "красивий" профіль, тому весь негатив на її сторінці ретельно чистять. Ось один з коментарів, який вдалося побачити до "фільтрації":

"Я не зрозумів, для України аккаунт відключили? Раніше тут всі пости були про Славу Україні і суцільні образи. Заходив в коменти посміятися. Під останніми постами майже все це зникло. Так нудно", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, в Чехії та Німеччині скасували концерти путіністки Ані Лорак.

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