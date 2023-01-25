Зрадниця намагається всидіти на двох стільцях.

Опальна співачка Ані Лорак вирішила відновити благодійну діяльність. 24 січня вона дала акустичний благодійний концерт у прямому ефірі, а пізніше почала збирати гроші для людей, які втратили житло.

На своєму сайті вона оприлюднила фотографії трьох сімей - Бондаренко, Слупських і Соловій. Також вона додала номери банківських карт цих сімей, але не уточнила їхнє громадянство. Можна припустити, що йдеться про українців, які постраждали через розв'язану Росією війну.

Однак Лорак знову вирішила всидіти на двох стільцях і не стала розкривати більш детальну інформацію. Вона лише назвала велику війну "цією трагедією".

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"Сьогодні ця ініціатива створена для підтримки всіх сімей, які втратили будинок або постраждали від цієї трагедії. Ми будемо продовжувати зосереджуватися на допомозі дітям та жінкам у всьому світі. Ми віримо, що наші діти – це майбутнє до кращого світу", – йдеться в описі.

Як на це відреагувала мережа

"Ніяк не наважиться прямо сказати, кому і в зв'язку з чим хоче допомогти"

"Зараз не той час, коли можна пробувати всидіти на двох стільцях. Живе вона в Росії, дружить з людьми, які підтримують війну і російську пропаганду. Пише, що серце кров'ю обливається і душа від усього цього, а конкретики немає"

"Якщо на підтримку України, то можна було співати українські пісні і підняти тему. Все на двох стільцях потрібно всидіти. Люблю як співачку, а ось як людину не розумію"

"Допоможіть, будь ласка, Росії, у них немає унітазів, трусів і навіть будок для собачок! Скиньтесь хто чим може"

"Кому допомога? Коли поруч з вами буде розумна людина, яка вам підкаже, що потрібно конкретно говорити і робити свою справу? Кому ви збираєте допомогу? Українцям чи ор*ам? Таке враження, що ви в заручниках. Все так виглядає жалюгідно і не від серця"

Позиція Ані Лорак щодо великої війни

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Лорак зайняла позицію "голуба миру". Вона те й робила, що говорила, що несе в цей світ любов і світло через свою музику.

Коли у неї прямо запитували про війну, вона твердила, що не буде нічого коментувати, бо не хоче бути використаною в чиїхось цілях. Також вона прикривалася Філіпом Кіркоровим, який порадив їй думати на 10 років вперед.

Нещодавно зрадниця раптово перейшла на українську мову і розповіла, як чула звуки вибухів, спілкуючись з братом з України.

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