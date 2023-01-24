Зрадниця вирішила допомогти "нужденним людям".

Опальна співачка Ані Лорак, яка з початку повномасштабного російського вторгнення мовчала про війну і продовжувала працювати в країні-агресора, вирішила дати благодійний концерт.

Вона анонсувала акустичний концерт у прямому ефірі, під час якого збиратиме гроші для "нужденних людей". З чим це пов'язано - невідомо. Однак зовсім недавно зрадниця заговорила українською і розповіла, що чула звуки вибухів, коли спілкувалася з братом з України телефоном.

"Дорогі друзі, з величезним задоволенням хочу запросити вас на свій акустичний міні-концерт, який пройде в прямому ефірі. Це буде благодійний концерт. У вас буде можливість допомогти нужденним людям. Побачимося", - сказала Лорак на своїй сторінці в Instagram.

Відео дня

Позиція Ані Лорак щодо війни в Україні

У перші дні повномасштабного вторгнення Ані Лорак зайняла позицію "голуба миру". Однак вона жодного разу так і не висловилася про війну в Україні. Весь цей час вона продовжувала жити і працювати в РФ.

Відповідаючи на питання, чому вона мовчить про велику війну, Лорак сказала, що не хоче бути використаною в чиїхось цілях.

Вас також можуть зацікавити новини: