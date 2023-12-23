Іраклі мав виступити на новорічному концерті, організованому молдовським політиком і бізнесменом Іланом Шором.

Популярного російського співака грузинського походження Іраклія Пірцхалаву, більше відомого як Іраклі, не пустили до Молдови. Про це повідомила прес-секретар прикордонної поліції цієї країни Раїса Новицькі, інформує NewsMaker.

За її словами, за останню добу 39 громадянам було відмовлено у в'їзді до Молдови через те, що вони "не відповідали умовам в'їзду". Серед них виявився і російський співак Іраклі.

Видання зазначає, що Іраклі мав виступити 24 грудня на новорічному концерті в місті Бєльці, організованому молдовським політиком і бізнесменом Іланом Шором.

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Як відомо, протягом останніх років Ілан Шор проживав в Ізраїлі. Проте внаслідок нападу ХАМАС, за даними ЗМІ, він імовірно був евакуйований до Росії. У Молдові Шор був співзасновником і організатором антиурядових протестів через свій політичний проект - партію "Шор". Однак Конституційний суд Молдови, визнавши фінансування з Росії, оголосив про незаконність цієї партії.

Згодом політсила намагалася відновити свою діяльність під назвою "Шанс" і планувала широко представлятися на місцевих виборах у Молдові. Проте за два дні до голосування їх виключили з участі в виборчих перегонах.

Останні новини з Молдови

Президент Молдови Майя Санду розповіла, коли буде новий виток агресії Росії проти її країни. За словами Санду, РФ може спробувати дестабілізувати Молдову навесні 2024 року, адже у цей період в країні буде проходити передвиборна кампанія перед виборами президента.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС ухвалив рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою щодо вступу.

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