Рустама Мінніханова не пустили на територію країни.

Прикордонники не пустили до Молдови президента російської республіки Татарстан Рустама Мінніханова. Він планував взяти участь у заході в автономному окрузі Гагаузія.

Мінніханов в коментарі російським ЗМІ заявив, що кандидат в керівники Гагаузії Віктор Петровий та депутат-соціаліст Олександр Суходольський запросили його на міжнародний конгрес "Дружба народів-2023".

"На жаль, молдавська влада прийняла рішення, що ми є небажаними громадянами, які не можуть відвідати цю країну", - заявив глава республіки РФ.

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Варто відзначити, що Мінніханов знаходиться під санкціями США, Канади та Європейського Союзу. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для збройних сил РФ.

У свою чергу молдавські прикордонники повідомили, що відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, тому що вони "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в свідченнях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".

"Заяви російського чиновника, який нещодавно повернувся з нашої країни, про те, що він був оголошений "персоною нон-грата" в Молдові, також не відповідають дійсності. Підтримка кандидата на місцевих виборах в нашій країні не є поважною причиною, і влада попросила російських чиновників утриматися від втручання у внутрішні справи нашої країни", – додали в прикордонній службі Молдови.

Кого не пускали до Молдови - заяви прикордонників

12 березня 2023 року молдавські ЗМІ повідомили, що прикордонники не пустили в країну представника російської приватної військової кампанії "Вагнер". Чоловіка зупинили в аерпорту Кишинева.

31 березня стало відомо, що до Молдови не пустили російського військовослужбовця, який брав участь у війні проти України.

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