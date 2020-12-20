Дизайнер могла отруїтися рибою.

Відома співачка і дизайнер Вікторія Бекхем потрапила в лікарню через нову дієту.

Про це повідомляє The Sun.

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За даними видання, Бекхем нещодавно сіла на нову дієту. Вона має на увазі вживання великої кількості риби. У раціон включена риба-меч, яка містить отруйну речовину метилртуть.

Зазначається, що саме цією рибою могла отруїтися Вікторія. Медики з'ясували, що в її організмі зашкалює рівень токсичної речовини і зробили їй промивку печінки.

Також повідомляється, що зараз самопочуття Вікторії прийшло в норму. В результаті вона трохи змінила свій раціон харчування.

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Автор: УНІАН