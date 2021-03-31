Брежнєва показала фігуру / instagram.com/ververa
Відома співачка Віра Брежнєва опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в чорному купальнику, панамі і прикриває сідниці парео. А доповнила вона такий пляжний образ сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що у Віри приголомшлива фігура.
"Красива", "Лялечка", "Шикарна", "Найкрасивіша мама", "Всім би так виглядати мамам і не мамам", - написали шанувальники під фото.
Брежнєва показала фігуру / instagram.com/ververa
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