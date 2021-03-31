Співачка показала нове фото з відпочинку.

Відома співачка Віра Брежнєва опублікувала в Instagram новий знімок.

Читайте такожШерон Стоун розповіла, що в дитинстві її ґвалтував дідусь

На фото вона позує в чорному купальнику, панамі і прикриває сідниці парео. А доповнила вона такий пляжний образ сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що у Віри приголомшлива фігура.

"Красива", "Лялечка", "Шикарна", "Найкрасивіша мама", "Всім би так виглядати мамам і не мамам", - написали шанувальники під фото.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич