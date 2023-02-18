Тополя заспівав дуже емоційно та потужно.

Український блогер Ваня Рассел опублікував запис мікрофона Тараса Тополі з гурту "Антитіла". Реальний голос співака вразив мережу.

Відео зі співом Тополі Рассел розмістив на своєму YouTube-каналі. Блогер не міг стримати емоцій, коли почув, як "Антитіла" співають про Бахмут наживо. Музиканти виступали на радіо зі своєю піснею "Фортеця-Бахмут", яка мало кого залишила байдужим.

Тополя заспівав дуже емоційно та потужно. Йому не потрібні спеціальні ефекти та "автотюн". Користувачі мережі зізналися, що Тополя шокував їх своїм голосом.

Реакція коментаторів на живий спів соліста гурту "Антитіла"

"Цю пісню без сліз просто не можливо слухати. Слава нашим Героям!"

"Це треба бути дерев'яним, щоб не відчути того посилу, що несе в собі ця пісня. Боже, бережи наших Воїнів, Боже, бережи наших Захисників!"

"Завжди знала, що у Тараса є голос, це гарно чути на live-виступах. Дуже подобається їх гурт і сам Тарас дуже імпонує, як людина, як чоловік"

"Пісня пробирає наскрізь. Сльози течуть самі собою, а в грудях аж болить. Ваня дуже правильні слова і реакція нормальна на таку пісню. Це біль нашого народу".

Пісня "Фортеця-Бахмут" - що відомо

На початку лютого "Антитіла" випустили пісню, присвячену місту-фортеці Бахмуту, яке героїчно тримає оборону і бореться з російською агресією. Лірика композиції була створена всього за добу, а мелодію написав солдат і за сумісництвом музикант гурту Сергій Вусик.

"Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут. І сердець сталевий Дух, і Герої незламних Крут. З неба нам сил дають, Волю, вогонь і лють! Стіни горять в бою, мамо, а я стою, мамо, а я в строю, Нене, я борюсь! Знищу і повернусь!", - йдеться у пісні.

За декілька днів "Антитіла" випустили потужний кліп на пісню "Фортеця Бахмут". А нещодавно гурт заспівав на великому фестивалі, історію про Фортецю-Бахмут почули 20 мільйонів людей.

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