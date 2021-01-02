Володимир Коренєв / кадр з фільму "Людина амфібія"
У Росії 2 січня помер від коронавірусу актор Володимир Коренєв, який народився в Україні та став популярним, зігравши головну роль у відомому фільмі «Людина-амфібія».
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«Помер, так. Перед смертю він лежав в «червоній зоні» з коронавірусом», - сказала вона РБК.
20 червня минулого року актор відсвяткував 80-річчя.
Актор Володимир Коренєв: що про нього відомо
- Володимир Коренєв народився 20 червня 1940 року у Севастополі.
- Освіту здобув у Російському інституті театрального мистецтва.
- Широку популярність актору принесла головна роль у фільмі Володимира Чеботарьова «Людина-амфібія».
- Зіграв в таких фільмах, як «Світло далекої зірки», «Діти Дон-Кіхота», «Сини Вітчизни», «Звільнення» і інших.
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