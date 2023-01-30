Жінка накинулася на Машу в мережі, за що отримала наганяй від її зіркової мами.

Українська співачка Оля Полякова захистила свою дочку від нападок хейтерки. Вона вказала місце озлобленій жінці і попросила її забратися зі сторінки її дочки в Instagram.

Так, Маша оприлюднила новий пост, в якому розповіла, що довго не могла визначитися, які фото показувати людям під час війни і про що писати. Але її друг, воїн ЗСУ, сказав, що щасливі фото людей піднімають їхній бойовий дух. Так вони розуміють, за що борються на полі бою.

Тому Полякова вирішила продовжувати вести свій блог і показувати будні студента в Англії. У коментарі до посту "прийшла" жінка, яка обізвала Машу страшною.

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"Страшко і в Англії страшко", - написала жінка.

На цей коментар відреагувала Оля Полякова. Вона різко відповіла жінці: "Шм*ра і в Instagram шм*ра. Геть зі сторінки. Знайду, обличчя відкушу".

Нагадаємо, раніше Оля Полякова згадала, як обматюкала Ані Лорак і випадково відправила їй повідомлення.

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