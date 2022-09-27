Музикант стверджує, що його цілком влаштовує риторика Путіна щодо "захисту російськомовних" Криму, Донецької та Луганської області.

Співзасновник легендарного гурту "Pink Floyd" Роджер Вотерс після листів першій леді України Олені Зеленській написав листа й Путіну.

Про це йдеться у дописі музиканта у Facebook.

Вотерс заявив, що намагався використати свій "невеликий вплив" для припинення вогню й дипломатичного врегулювання, "що відповідало б інтересам як України, так і Росії".

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Музикант стверджує, що його цілком влаштовує риторика Путіна щодо "захисту російськомовних" Криму, Донецької та Луганської області.

Однак Вотерс проти того, щоб війна перекидалась на інші країни Європи.

"Якщо ви це зробите, то ідіть на*уй. І ми всі перестали б грати у цю відчайдушно небезпечну ядерну гру", - написав він.

Музикант знову звинуватив "яструбів" у Білому домі у підбурюванні конфлікту, але й зауважив про існування "яструбів" у Кремлі, яким війна теж подобається.

Вотерс досі вважає, що Путін вимагає від "суверенної сусідньої України" нейтралітету. Музикант у такому випадку вимагає для України гарантій, що РФ більше ніколи не вторгнеться.

"Ваше вторгнення в Україну застало мене зненацька, це була бридка агресивна війна, спровокована вона чи ні.

"Коли пані Зеленська відповіла мені у Twitter я був дуже здивований і сильно зворушений. Якби ви відповіли мені, я дуже поважав би вас за це і сприйняв би це як почесний крок у правильному напрямку до стійкого миру", - написав Вотерс.

Позиція Роджера Вотерса щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні 78-річний Вотерс в інтерв'ю CNN звинуватив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена у розпалюванні війни.

"Ну, він (Байден, - ред.) розпалює вогонь в Україні, для початку, - це величезний злочин", - сказав він.

Тоді колишній посол України в Австрії Олександр Щерба ємоційно прокоментував його слова та порадив Уотерсу переїхати в Росію.

Відомо, що Вотерса внесли до українсько системи "Миротворець" через його заяви щодо окупованого Криму.

"Я знаю, що Севастополь дуже важливий для Росії та росіян. Існує безліч договорів та паперів, за якими Росія має всі права на це місто. Зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії", - сказав тоді він.

25 вересня у Кракові скасували концерт музиканта через його лояльну позицію до агресивної політики Кремля. Група польських депутатів хоче визнати його персоною нон-грата.

Інші учасники "Pink Floyd" у перші дні повномасштабного вторгнення РФ заявили про повну підтримку України. Музиканти навіть записали пісню "Hey Hey Rise Up" спільно з лідером українського гурту "Бумбокс" та військовим Андрієм Хливнюком.

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