Група депутатів хоче визнати його персоною нон-грата.

У Кракові скасували концерт британського музиканта та екс-учасника гурту Pink Floyd Роджера Уотерса.

Про це повідомляється на сайті Tauron Arena Krakow.

"Live Nation Polska та TAURON Arena Kraków скасували концерт Роджера Уотерса", - йдеться у повідомленні.

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Виступ мав відбутися на стадіоні у квітні 2023 року. Однак польскі ЗМІ поширили лист музиканта, який він написав першій леді України Олені Зеленській. У відкритому листі він повторив тези російської пропаганди та заявив, що Україною керують "сили крайнього націоналізму" , повідомляє Reuters.

Як пише Польське радіо, деякі міські депутати навіть підготували проєкт резолюції про визнання Роджера Вотерса персоною нон грата в Кракові. Один з них закликав містян не купувати квитки на його концерт.

"Депутати також хочуть визнати персоною нон грата кожну особу, яка публічно у будь-якій формі підтримує кремлівський режим. За це рішення голосуватимуть на сесії наступної середи", - відзначило видання.

Заяви Роджера Уотерса про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні 78-річний Уотерс в інтерв'ю CNN звинуватив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена у розпалюванні війни.

"Ну, він (Байден, - ред.) розпалює вогонь в Україні, для початку, - це величезний злочин", - сказав він.

Тоді колишній посол України в Австрії Олександр Щерба ємоційно прокоментував його слова та порадив Уотерсу переїхати в Росію.

Відомо, що Уотерса внесли до українсько системи "Миротворець" через його заяви щодо окупованого Криму.

"Я знаю, що Севастополь дуже важливий для Росії та росіян. Існує безліч договорів та паперів, за якими Росія має всі права на це місто. Зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії", - сказав тоді він.

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