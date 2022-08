На слова Уотерса відреагував посол України в Австрії.

Засновник британської рок-групи Pink Floyd, 78-річний Роджер Вотерс дав інтерв'ю, в якому назвав президента США Джо Байдена "розпалювачем війни".

Про це він сказав під час спілкування з журналістом CNN.

Одне з питань стосувалося турне Уотерса по Північній Америці з шоу This Is Not a Drill. Під час виступу на гігантському екрані з'являються фотографії людей, яких музикант вважає "військовими злочинцями". В одному із зображень вгадуються риси президента США Джо Байдена. Фотографія супроводжується написом "Це - тільки початок".

На запитання ведучого, що малося на увазі, Уотерс відповів: "Ну, він (Байден, - ред.) розпалює вогонь в Україні, для початку, - це величезний злочин".

На висловлювання виконавця вже негативно відреагував посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Гей, Роджер Уотерс, спочатку ти кажеш, що війни не буде, тому що Путін занадто хороший. Тепер йде війна, а ти кажеш, що вона почалася з об'єктивних причин. Чому б тобі не переїхати, нарешті, в Росію, безвольний, безсердечний, нещадний, заблудлий чоловічок?", - написав дипломат у Twitter.

Зазначимо, раніше Уотерс у різкій формі відмовив засновнику Facebook Марку Цукербергу у проханні використовувати пісню його групи для просування Instagram.