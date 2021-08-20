Вперше Катерина Моїсеєнко зустрілася зі співачкою у 2011 році на концерті в Ризі. Їх схожість відразу відзначили фанати. Дівчині навіть вдалося заспівати з МакЅим на сцені.

Двійник МакЅим Катерина Моїсеєнко зізналася, що її життя почало повторювати долю Марини Абросімової.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

Вперше Катерина зустрілася зі співачкою у 2011 році на концерті в Ризі. Їх схожість відразу відзначили фанати. Дівчині навіть вдалося заспівати з МакЅим на сцені.

"Так! Марина мене дуже тепло зустріла на сцені - це велика рідкість для російських артистів. Я впевнена, що інша б зірка так не вчинила", - згадала вона.

За словами Моїсеєнка, її життя повторює нелегку долю виконавиці. Катерина так само як і Марина перенесла аварію, у неї були чоловіки і діти.

"Частково її життя повторюється з моїм. У мене були і аварія (МакЅим також потрапила в аварію кілька років тому), і чоловіки, і діти: все одне і те ж", - зізналася вона.

І тоді Катерина Моїсеєнко вирішила перефарбувати волосся і поміняти стиль, щоб відрізнятися від знаменитості і не повторити її долю.

"Тому я і вирішила поміняти колір волосся. З Мариною ми бачилися кілька разів у житті, розмовляли, зв'язок між нами є, він зберігається. Я по-своєму переживаю за неї, але я трошки не така, як інші, не зможу піаритися на чужому горі", - запевнила вона.

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Дівчина зазначила, що не знала нічого ексклюзивного про стан артистки, тому не хотіла "піаритися" на хворобі зірки. Вона впевнена, що МакЅим не сподобалося б, якби вона стала ходити по телепрограмах і давати інтерв'ю на цю тему.

"Я дуже толерантна, якщо людині погано, "хайпувати" не стану. Марина, одужуй! Ми ще не раз заспіваємо, сонечко!"- заявила Катерина Моїсеєнко.

До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

З 19 червня вона перебувала в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким.

13 серпня стало відомо, що МакЅим виписали з лікарні.

Автор: Григорій Бондар