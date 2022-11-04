У другому випуску шоу покинуло кілька претенденток на серце Алекса Топольського.

4 листопада на телеканалі СТБ показали другий випуск 12 сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Хто покинув проект на старті - читайте в матеріалі УНІАН.

За результатами першого побачення проект покидає 21-річна Елізабет зі Стокгольма і 32-річний охоронець Оля з Києва.

Алекс Топольський - хто це

32-річний бізнесмен. Довгий час він живе в Майамі, де побудував успішний і прибутковий бізнес на нерухомості. Саме в Україну повернувся, щоб знайти своє кохання. Зараз головний герой 12 сезону "Холостяка" допомагає українкам, які були змушені покинути свої будинки, рятуючи дітей від обстрілів.

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Новий сезон "Холостяка" виходить по п'ятницях в 19:00 на телеканалі СТБ. 3 випуск 12 сезону "Холостяк" покажуть на СТБ 11 листопада.

Відзначимо, що цей сезон відзняли ще до 24 лютого. Спочатку його планували показати навесні, проте прем'єру відклали на невизначений час через повномасштабне вторгнення РФ. Потім творці заявили, що покажуть "Холостяк-12" восени і призначили дату прем'єри - 30 вересня. У цей день за кілька годин до початку шоу в прес-службі телеканалу повідомили, що прем'єра знову відкладається "з виробничих причин". Перший епізод вийшов 28 жовтня.

Нагадаємо, в першому ефірі "Холостяка" несподівано з'явився син Алекса Топольського.

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