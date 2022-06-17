Відомий кулінар описав свої емоції.

Іменитий кулінар Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому він відчуває себе українцем. Він давно працює в цій країні, а нещодавно ще й отримав громадянство, тому ставитися байдуже до вторгнення РФ на свою нову Батьківщину не зміг. У своєму Instagram-блозі він написав чому так.

"13 років тому я приїхав в Україну, до Києва. Наше знайомство почалося з Андріївського узвозу. Місце, де відчувається вся історія і душа міста. Серце йокнуло. Це була любов з першого погляду. Мене зустріли привітні і щирі люди. Я, колумбієць, який не знає мови, відчував себе гостем в чужій країні. Але попри те, що я був тут іноземцем – люди були дуже добрі до мене. Дуже гостинний, привітний і добрий народ", - згадав кулінар.

Він розповів, що йому дуже сподобалася українська культура і місцевий менталітет, а істотною підставою залишитися тут стала кар'єра, що стрімко розвивалася.

"Я відчував якесь тепле почуття. Ніби приїхав до родичів. Йшов час, і ця країна, ці вулиці і сквери з каштанами стали рідними. Я побудував свій будинок, у мене з'явилися друзі і любов. Робота, яку я безмежно люблю, проросла тут як пшениця в родючому ґрунті. Тут завжди тепло. Не по клімату, а по відчуттю", - поділився Хіменес-Браво.

Коли 24 лютого РФ повномасштабно вторглася в Україну, Ектор відчував біль за вже свою країну.

"На мій будинок напали. Не на будинок рідних, будинок де я в гостях, а на мій рідний дім. Ми не будемо жертвами, ми повинні боротися", - написав Ектор.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво заінтригував фото з новою дівчиною, приховавши її обличчя.

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