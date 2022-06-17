Проте можна побачити, як ніжно кухар обіймає кохану.

У лютому 2022 року шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво заявив про те, що у нього є кохана дівчина. Він показав її фото. Враховуючи публікації за останній час, де він розповідав про те, що сумує, і показував, як говорить з коханою по відеозв'язку, можна припустити, що дівчина знаходиться далеко.

Зараз Ектор показав в Instagram архівний знімок, де він стоїть обійнявшись з брюнеткою. На фото вони позують в халатах і дивляться у вікно. Лиця обраниці іменитого кулінара як і раніше не видно.

"Моя дорога, дуже за тобою сумую. Між нами кілометри - я в Україні, а ти далеко. Знай, я завжди поруч. Твій голос і твоя посмішка заряджають робити мене більше. Для країни і людей. Скоро ми зустрінемося, обіцяю", - написав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво зі зброєю в руках закликав українців вчитися захищатися від ворога.

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