Телеведуча отримала приємний подарунок з самого ранку.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала у своєму інста-блозі ранкове фото, на якому позує біля дзеркала з величезним букетом троянд у поєднанні з різнобарвною гіпсофілою.

У кадрі Леся постала в стильному костюмі, з розпущеним волоссям і з легким макіяжем.

"Як вам такий поворот о 8 ранку? Тільки нафарбуєшся, одразу квіти несуть", - підписала фото Нікітюк.

"А ненафарбованій не несуть?", "Піду і я нафарбуюся, і буду чекати", "Ти гідна цих квітів", "Красивим жінкам красиві квіти", "Я так і знала, що любов - це дієслово", "Вау, здорово", - пишуть фани в коментарях.

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Леся Нікітюк - українська телеведуча, яка зробила значний прорив у кар'єрі участю в тревел-шоу "Орел і решка". Також Леся разом з Сергієм Притулою веде популярну програму "Хто зверху".

Наприкінці серпня 2018 року стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?" У листопаді 2019 року стала ведучою телевізійного проекту "Le Маршрутка". Також Леся Нікітюк була учасницею шоу "Танці з зірками", але до фіналу вона так і не дійшла.

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Автор: Діана Могилєвич