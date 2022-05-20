Після виступу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 та тріумфальної перемоги гурту увага багатьох була прикована до соліста Олега Псюка, інші були зачаровані сопілкарем Тимофієм Музичуком.
Та найзагадковіший учасник музичного колективу - танцівник КилимМен, який ховається за дуже оригінальним сценічним вбранням, схожим на килим (звідки й таке прізвисько для брейкденсера).
УНІАН покаже, який вигляд має танцівник з Kalush у костюмі-килимі, який покриває не лише його тіло, а й обличчя. Спершу розкриємо його ім'я. Звати денсера Влад Курочка.
Відомо, що він родом з Коломиї та давно займається танцями. А ще Влад - суперфіналіст відомого шоу "Танцюють всі" 9 сезону.
Як повідомляє ТСН, Курочка під час поїздки гурту Kalush Orchestra до Італії на конкурс Євробачення замінив постійного танцівника колективу, оскільки того не випустили за кордон через воєнний стан.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 травня гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на Євробаченні 2022 в італійському Турині, виграв конкурс. Одразу після свого виступу у фіналі музичний колектив закликав врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя.
16 травня 2022 року гурт повернувся до України. Учасники бенду фотографувалися з українцями, які зустрічали їх на кордоні під час повернення після Євробачення 2022 року.