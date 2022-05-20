Артист займається танцями понад 10 років. Своїм танцем він "запалив" сцену Євробачення 2022.

Після виступу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 та тріумфальної перемоги гурту увага багатьох була прикована до соліста Олега Псюка, інші були зачаровані сопілкарем Тимофієм Музичуком.

Та найзагадковіший учасник музичного колективу - танцівник КилимМен, який ховається за дуже оригінальним сценічним вбранням, схожим на килим (звідки й таке прізвисько для брейкденсера).

УНІАН покаже, який вигляд має танцівник з Kalush у костюмі-килимі, який покриває не лише його тіло, а й обличчя. Спершу розкриємо його ім'я. Звати денсера Влад Курочка.

Відомо, що він родом з Коломиї та давно займається танцями. А ще Влад - суперфіналіст відомого шоу "Танцюють всі" 9 сезону.

Як повідомляє ТСН, Курочка під час поїздки гурту Kalush Orchestra до Італії на конкурс Євробачення замінив постійного танцівника колективу, оскільки того не випустили за кордон через воєнний стан.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 травня гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на Євробаченні 2022 в італійському Турині, виграв конкурс. Одразу після свого виступу у фіналі музичний колектив закликав врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя.

16 травня 2022 року гурт повернувся до України. Учасники бенду фотографувалися з українцями, які зустрічали їх на кордоні під час повернення після Євробачення 2022 року.

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