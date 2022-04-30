Під час онлайн-конференції обговорювали розвиток культури під час війни.

Представники українського культурного фронту зустрілися з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Зустріч відбулася у форматі онлайн-конференції. Уривок був опублікований на сторінці ОП у Facebook.

Популярні ведучі, артисти, спортсмени та режисери обговорили з владою питання розвитку культури в умовах війни - благодійні заходи, концерти для військових, виступи наших зірок за кордоном та багато іншого.

Повідомляється, що в онлайн-заході взяли участь Алан Бадоєв, Катерина Осадча, Олег Псюк з Kalush Orchestra, Жан Беленюк, Джамала, Ірма Вітовська, Юрій Рибчинський та інші.

"Зараз історичний момент, тому що на Україну дивиться весь світ. Ми представляємо нашу героїчну націю, нашу героїчну країну. Дуже важливо, щоб цей інтерес переріс у спільні проєкт", - сказано в повідомленні ОП.

"Культурний фронт об'єднаний, як ніколи", - прокоментував результати зустрічі український телеведучий Володимир Остапчук.

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин жорстко висловилася на адресу Повалій.

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