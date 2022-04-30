Зірки поспілкувалися з главою ОП / Скріншот

Представники українського культурного фронту зустрілися з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Зустріч відбулася у форматі онлайн-конференції. Уривок був опублікований на сторінці ОП у Facebook. 

Популярні ведучі, артисти, спортсмени та режисери обговорили з владою питання розвитку культури в умовах війни - благодійні заходи, концерти для військових, виступи наших зірок за кордоном та багато іншого. 

Повідомляється, що в онлайн-заході взяли участь Алан Бадоєв, Катерина Осадча, Олег Псюк з Kalush Orchestra, Жан Беленюк, Джамала, Ірма Вітовська, Юрій Рибчинський та інші.

Зірки поспілкувалися з главою ОП / скріншот

"Зараз історичний момент, тому що на Україну дивиться весь світ. Ми представляємо нашу героїчну націю, нашу героїчну країну. Дуже важливо, щоб цей інтерес переріс у спільні проєкт", - сказано в повідомленні ОП. 

"Культурний фронт об'єднаний, як ніколи", - прокоментував результати зустрічі український телеведучий Володимир Остапчук.

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин жорстко висловилася на адресу Повалій.

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