Він розповів, що не проходив строкову службу і не захищає країну зараз через проблеми зі здоров'ям.

Актор розважального проекту "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розповів, чому не пішов в армію. Він поділився в інтерв'ю зі Славою Дьоміним тим, що у нього є якісь проблеми зі здоров'ям. Однак які саме - Єгор не уточнив.

"Я навіть не знаю, де б я згодився, тому що взагалі я не служив в армії. За станом здоров'я я не пройшов. Взагалі я пацифіст все життя. Тому навіть не хотів мати власну зброю. Всі люди купують, закликають і мене, але я не хочу, я проти зброї, проти всього, що вбиває людей", - розповів Крутоголов.

"Так, я стріляв з багато якої зброї, мені давали військові. Але я не направляв навіть свою розумову діяльність на те, щоб подумати про те, де б я воював. Може бути, водієм був би. Так, я нормальний водила", - додав шоумен.

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Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" виправдав колегу, який назвав Ксенію Мішину "бл*дункою". Скандал трапився влітку. Тоді студія потрапила в центр обговорень через невиплату зарплат своїм співробітникам.

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