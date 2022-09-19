Скандал трапився влітку. Тоді студія потрапила в центр обговорень через невиплату зарплат своїм співробітникам.

Влітку 2022 року один з екс-співробітників "Дизель Студіо" поскаржився на невиплату заробітної плати. За нього заступилася екс-холостячка Ксенія Мішина, написавши: "Такі вчинки Дизель Студіо через букву Z в логотипі?". Це дуже не сподобалося керівнику гумористичного проекту "Дизель Студіо". Олексій Бланар назвав Мішину "політичною бл*дункою".

Зараз актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов в інтерв'ю Славі Дьоміну пояснив, чому так сталося. Слава Дьомін запитав, чи правильно таке писати на адресу Мішиної.

"Ні, звичайно ні. Це було дуже жорстко, і саме я попросив його вибачитися. Я поясню: Льошка (Олексій Бланар, - ред.) потрапив в окупацію, він жив трохи далі і до нього зайшли. До нього приїхали на танку, розламали ворота. У нього троє дітей, які були на вулиці. На них націлили автомати і почали обшукувати. І вони 18 днів перебували в окупації, натерпілися багато чого. І коли він почув, що нас порівняла Ксенія з рашистами, його просто "рвонуло". Він це написав, потім видалив і вибачився", - розповів Єгор Крутоголов.

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Також він додав, що Олексій Бланар і його сім'я не постраждали, однак на звірства надивилися.

"Вони (окупанти, - ред) пристрелили на очах його дітей собаку і хотіли пристрелити другу. Але другу встигли забрати. Вирвали танком генератор, обшукували будинок і так далі. Дітей не чіпали, але цілилися в них зброєю", - додав Крутоголов.

Нагадаємо, після скандалу і засуджень в мережікерівник "Дизель Студіо" вибачився перед Мішиною за "бл*дунку".

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