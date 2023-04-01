Співачка дала інтерв'ю та розповіла, чому артисти та спортсмени не можуть бути "поза політикою".

Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з'явилася на обкладинці легендарного британського видання The Times. Читачі зможуть побачити не тільки фото зірки, а ще й її інтерв'ю.

На своїй сторінці в Instagram Саніна вже поділилася радісною новиною та показала обкладинку The Times. Співачка також розповіла, який меседж вона намагалася донести в інтерв'ю.

"Розгорнуте інтерв‘ю про The Hardkiss, Євробачення, життя. Та найголовніше - мені дали можливість озвучити важливі меседжі: культура і спорт не можуть бути "поза війною і політикою", і чому злочинцям не місце на Євробаченні", - повідомила Саніна.

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Для фотосесії Саніна обрала ефектний образ. Вона приміряла боді з яскравим камінням, також їй зробили високий хвіст та ефектний макіяж. Обличчя співачки прикрасили стразами.

Реакція коментаторів

У коментарях фанати вітають співачку з важливою подією. Користувачі пишуть:

"Україна пишається тобою, Юля"

"Юля, ви маєте бути зіркою світового масштабу. Ваш рівень вже давно став світовим, в нашій країні мало таких груп, які роблять такі вистави на концертах"

"Юля, усі поціновувачі вашої творчості дуже чекали на те, що про вас дізнається увесь світ! Ви зірка світового масштабу! А ще дуже талановита, працьовита, скромна, добра, чесна та розумна людина! Вітаємо, захоплюємось, пишаємось, дякуємо за вашу працю і за вашу відданість Україні!".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Юлія Саніна стала ведучою "Євробачення-2023". Співачка розповідала, що їй довелося довго приховувати це від друзів та рідних.

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