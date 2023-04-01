Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з'явилася на обкладинці легендарного британського видання The Times. Читачі зможуть побачити не тільки фото зірки, а ще й її інтерв'ю.
На своїй сторінці в Instagram Саніна вже поділилася радісною новиною та показала обкладинку The Times. Співачка також розповіла, який меседж вона намагалася донести в інтерв'ю.
"Розгорнуте інтерв‘ю про The Hardkiss, Євробачення, життя. Та найголовніше - мені дали можливість озвучити важливі меседжі: культура і спорт не можуть бути "поза війною і політикою", і чому злочинцям не місце на Євробаченні", - повідомила Саніна.
Для фотосесії Саніна обрала ефектний образ. Вона приміряла боді з яскравим камінням, також їй зробили високий хвіст та ефектний макіяж. Обличчя співачки прикрасили стразами.
Реакція коментаторів
У коментарях фанати вітають співачку з важливою подією. Користувачі пишуть:
- "Україна пишається тобою, Юля"
- "Юля, ви маєте бути зіркою світового масштабу. Ваш рівень вже давно став світовим, в нашій країні мало таких груп, які роблять такі вистави на концертах"
- "Юля, усі поціновувачі вашої творчості дуже чекали на те, що про вас дізнається увесь світ! Ви зірка світового масштабу! А ще дуже талановита, працьовита, скромна, добра, чесна та розумна людина! Вітаємо, захоплюємось, пишаємось, дякуємо за вашу працю і за вашу відданість Україні!".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Юлія Саніна стала ведучою "Євробачення-2023". Співачка розповідала, що їй довелося довго приховувати це від друзів та рідних.