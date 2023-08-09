17-річна Злата розповіла, що у столиці вона планує дати майстер-клас.

Старша донька відомої телеведучої Ольги Фреймут, яка мешкала у США, повернулася до Києва. 17-річна Злата Мітчелл вже показала перші кадри зі столиці.

Окрім цього, донька Фреймут планує дати у Києві майстер-клас. Дівчина займається танцями, а тому ефектно анонсувала цю подію на своїй сторінці в Instagram.

Так, Злата влаштувала зухвалі танці на підборах. Донька Фреймут показала свої "па" та вразила незвичайними рухами. Помітно, що дівчина впевнено тримається на високих підборах. Вона з легкістю танцювала та тримала рівновагу.

В описі до відео Злата написала, що дуже скучила за Києвом. Проте скільки донька Фреймут перебуватиме у столиці - невідомо.

У коментарях фани визнали, що зухвалі танці Злати їх здивували. Втім, дівчині вдалося приємно вразити своїми рухами. Коментатори пишуть:

"Яка крута дівчинка у мами вийшли! І зовсім не схожа на маму!"

"Мала, то підпал"

"Це дуже гаряче"

"Дівчинко, ти неймовірна"

"Така талановита"

"Мені подобається!".

Танець доньки Ольги Фреймут - відео

Нагадаємо, нещодавно вже стало про повернення до України й самої Ольги Фреймут. Ведуча вперше вирушила на батьківщину з початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни. Втім, вона отримала чимало критики. Усе через анонс нових лекцій, тематику яких зрозуміли не усі.

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