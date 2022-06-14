Зараз блогер перебуває за кордоном разом зі своєю сім'єю.

Відомий російський журналіст і блогер Юрій Дудь виставив на продаж свою квартиру в Москві. Після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну на території України, він поїхав в іншу країну і, мабуть, не планує повертатися на Батьківщину.

Про продаж повідомив якийсь Сергій Арфаров. Саме він виставив в Instagram-блозі оголошення про продаж нерухомості і показав фотографії. Користувачі дізналися деякі локації з цієї квартири, адже там Юрій нерідко знімав реклами для своїх випусків на YouTube-каналі.

"Продається квартира друга з найсильнішою енергетикою. У кварталі Даниловська мануфактура, метро Тульська. 50 кв. м загальної площі. 4 поверх з 4-х. Поруч річка Москва.

Територія під охороною, відеоспостереженням, шлагбауми, пропускна система. Інфраструктура: кафе, бари, ресторани, магазини", - сказано в описі.

Сам Юрій Дудь ще не коментував продаж власного житла. Шанувальники припускають, що блогер більше не планує повертатися в Росію.

Нагадаємо, Юрій Дудь закликав оточення Путіна зупинити війну проти України.

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