Варвара Кошова зустріла батька в аеропорту в Європі.

Зараз Євген Кошовий практично не бачиться зі своєю сім'єю. Він літає по Європі з "Кварталом 95", даючи благодійні концерти на підтримку України. Після одного з таких перельотів в аеропорту його зустріла старша дочка Варя.

Зворушливий відеозапис, на якому дівчинка не змогла стримати сліз після зустрічі з татом, виклала Ксенія Кошова - дружина Євгена.

На відео видно, що гуморист не очікував побачити дочку, яка стояла за рогом і чекала, поки батько увійде. Такий сюрприз Варя зробила своєму татові спеціально на честь Дня батька, який святкують 19 червня.

Нагадаємо, в День батька 2022 УНІАН розповів про п'ять зіркових чоловіків, які блискуче справляються зі своєю роллю у вихованні дітей. Серед них співак Віктор Павлік, гуморист Євген Кошовий, телеведучий Юрій Горбунов та інші.

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