Згідно з офіційними даними, близько 42 тисяч жінок зараз несуть службу в українській армії.

Відомий журнал ELLE записав цикл інтерв'ю з жінками, які зараз несуть службу на фронті. Також були представлені знімки захисниць.

"ELLE з французької перекладається як "вона". А "вона" в Україні сьогодні саме така мужня і смілива, бореться за незалежність своєї країни", - розповіла шеф-редактор Катерина Попова.

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В якості моделей виступили офіцер ЗСУ Вікторія Кравченко, парамедик Маргарита Рівчаченко, парамедик Аліна Михайлова, парамедик "Ластівка", снайпер Євгенія Емеральд, старший лейтенант НГУ Христина з позивним "Кудрява", старший лейтенант ЗСУ Юлія Нікітенко, кулеметниця Оксана Рубаняк, парамедик Ірина Цибух, молодший сержант Катерина Бабич, стрілок Олександра Самсонова.

Також військовослужбовці дали інтерв'ю, де розповіли про своє рішення йти служити, про армію і свою роль в ній.

"Ні в одному з підрозділів, де я проходила військову службу, проявів гендерної дискримінації по відношенню до мене не було. Вважаю, що тільки від людини залежить ставлення оточуючих до неї. Незалежно від статі та гендерної приналежності. Кожен день мені доводиться долати певні складнощі. Про деякі з них я зараз говорити не можу, але колись, думаю, обов'язково поділюся і цим... Головна болюча тема для мене на сьогоднішній день – моя дитина. Мій Марк, який вже більше чотирьох місяців знаходиться не поруч зі мною. Більше чотирьох місяців я не вмогу його обіймати і просто бути поруч", - розповіла в інтерв'ю військовий психолог Вікторія Кравченко.

Нагадаємо, стрілець з ЗСУ підкорила мережу вражаючою схожістю з Ларою Крофт.

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