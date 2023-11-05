Він відповів, чи посварилися вони після того, як співачка виступила на "лакшері" весіллі.

Захисник Маріуполя Михайло Діанов відреагував на виступ співачки Олі Полякової на "лакшері" весіллі. За його словами, артистка каже, що не знала, перед ким буде виступати, проте це не знімає з неї відповідальності.

Діанов каже, що Полякова нічого поганого не зробила. При цьому вона повинна була поцікавитися, хто замовник її виступу.

"Я розумію, що це її робота. Тебе запросили, заплатили гроші. Вона виправдовується, каже: "Мішо, я реально не знала". Може, це питання не до неї, а до продюсерів. Її робота співати", - сказав Діанов в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Він додав, що після цього інциденту вони не припинили спілкуватися з Поляковою, сварок між ними не було, проте він вирішив проігнорувати її останній концерт.

"Але на концерт до неї я не пішов. Це мій такий бзік тепер", - додав Михайло.

Весілля за участю Полякової

Оля Полякова, як і деякі інші зірки українського шоу-бізнесу, виступила на весіллі екс-працівниці територіального управління ДБР Роксолани Москви з колишнім прокурором Ростиславом Ільницьким у п'ятизірковому комплексі Emily Resort.

Пізніше цю ситуацію прокоментував представник ДБР. Тетяна Сап'ян зазначила, що проведення дорогого весілля під час війни - це питання громадянської совісті.

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