Тетяна Васильєва вкрай незадоволена тим, що її колега Олександр Феклістов виступив проти кровопролитної війни, розв'язаної Кремлем на території України.

Російська актриса Тетяна Васильєва прокоментувала поведінку свого колеги Олександра Феклістова. Той виступив проти війни, а також заявив, що росіяни відчувають величезний сором через вторгнення РФ. Жінка заявляє, що актор "Сватів" нібито збожеволів. Про це вона сказала в інтерв'ю росЗМІ.

"Я не знаю, поїхав він чи не поїхав. Він збожеволів, просто збожеволів. Я можу це пояснити тільки якимось божевіллям. Я не знаю, він такий тиха-мирна людина, дуже хороший актор. Ми багато з ним грали. Якийсь він російський такий. Якась дача там, рибалка... Я це можу тільки пояснити божевіллям. Він теж заявляє, що ми агресори... І що весь світ проти нас", - сказала Тетяна Васильєва.

Жінка не визнає, що це росіяни вторглися на територію нашої країни з метою вбивати мирне українське населення.

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Слід зазначити, що раніше в пресі Васильєва вже висловлювалася з приводу "СВО" - так росіяни називають війну. Вона заявила, що підтримує цю "спецоперацію", а також згадала про типові кремлівські наративи.

"Ми вже живемо без України. Вона вже поділена між Росією і Америкою. Західна Україна відійде Польщі. Так не повинно було бути, але так вийшло. У всякому разі ми не доклали до цього зусиль", - говорила Тетяна Васильєва пресі.

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