Російська актриса Тетяна Васильєва прокоментувала поведінку свого колеги Олександра Феклістова. Той виступив проти війни, а також заявив, що росіяни відчувають величезний сором через вторгнення РФ. Жінка заявляє, що актор "Сватів" нібито збожеволів. Про це вона сказала в інтерв'ю росЗМІ.
"Я не знаю, поїхав він чи не поїхав. Він збожеволів, просто збожеволів. Я можу це пояснити тільки якимось божевіллям. Я не знаю, він такий тиха-мирна людина, дуже хороший актор. Ми багато з ним грали. Якийсь він російський такий. Якась дача там, рибалка... Я це можу тільки пояснити божевіллям. Він теж заявляє, що ми агресори... І що весь світ проти нас", - сказала Тетяна Васильєва.
Жінка не визнає, що це росіяни вторглися на територію нашої країни з метою вбивати мирне українське населення.
Слід зазначити, що раніше в пресі Васильєва вже висловлювалася з приводу "СВО" - так росіяни називають війну. Вона заявила, що підтримує цю "спецоперацію", а також згадала про типові кремлівські наративи.
"Ми вже живемо без України. Вона вже поділена між Росією і Америкою. Західна Україна відійде Польщі. Так не повинно було бути, але так вийшло. У всякому разі ми не доклали до цього зусиль", - говорила Тетяна Васильєва пресі.
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