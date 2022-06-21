Президент України несподівано з'явився в будівлі.

Перша леді України Олена Зеленська активно веде інформаційну війну і розповідає іноземним ЗМІ про всі жахи війни в нашій країні.

Цього разу вона вирішила поговорити з виданням The Economist. Так, Зеленська зустріла журналістів у резиденції президента. І поки вони фотографували її в синьому костюмі на тлі дротів, мішків з піском і снайперських позицій, раптово з'явився Володимир Зеленський.

Через відкриті двері пролунав хрипкий голос президента: "Я чув, що ви в будівлі". У цей момент на обличчі першої леді з'явилася посмішка. Хоча сам Зеленський ненадовго розгубився, адже він їхав до дружини, а приїхав ще й до журналістів.

"Я хотів побачити свою дружину, а тепер ти змушуєш мене працювати. Тобі потрібні і наші обличчя, а не тільки спини?",- сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше перша леді розповіла про Володимира Зеленського: "Він знає, як працювати з камерами, але він не грає".

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