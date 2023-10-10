Вона була п'ятою дитиною в сім'ї з 11.

Телеведучий Костянтин Грубич з теплом згадує Матвієнко Ніну Митрофанівну, яка пішла з життя 8 жовтня 2023 року. Він каже, що вона завжди вражала його щирістю і простотою, незважаючи на те, що у неї було досить складне дитинство.

У коментарі "Обозревателю" він розповів, що Матвієнко народилася в Житомирській області, вона була п'ятою дитиною в сім'ї. Їхній будиночок знаходився на околиці, жили вони досить бідно.

За словами Грубича, Ніна Митрофанівна навіть якийсь час жила в інтернаті. Однак незважаючи на всі життєві випробування вона залишалася дитиною в душі.

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"Я не був її другом – Ніна Митрофанівна брала участь у багатьох наших проектах. Коли знімали "Смачну країну", приїхала в гості до Саші Пономарьова, такий формат був: артист приходить до колеги, а той годує. В рамках проекту ми їздили на батьківщину наших героїв. Так я побував у селі Неділище Житомирської області. Знімали будинок, де Ніна народилася. Це був 2006 рік. Будиночок невеликий, стоїть на краю села. У цьому будинку виросло 11 дітей, Ніна була п'ятою. Дитинство у неї було непросте – якийсь час жила в інтернаті. Про це вона згадувала з болем", - розповів Грубич.

Крім того, Грубич згадав, що кілька разів був в гостях у Матвієнко під час зйомок різних програм. Він каже, що вона була дуже господарською жінкою і любила багато розмовляти і жартувати.

Смерть Ніни Матвієнко

8 жовтня стало відомо про смерть народної артистки України Ніни Матвієнко. Її рідні не розголошують причину смерті. Однак колеги артистки натякнули, що останнім часом вона боролася з важкою хворобою.

Прощання з великою артисткою відбудеться в середу, 11 жовтня. Всі бажаючі провести її в останню дорогу зберуться у філармонії об 11:00.

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