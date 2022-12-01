Раніше він був справжнім секс-символом, але потім раптово кудись зник. Виявилося, його отруїли. Артем'єв був на межі життя і смерті.

У 2007 році актора Артема Артем'єва запросили на роль в серіалі "Тетянин день". Там він зіграв чарівного адвоката Ігоря Гонсалеса. Робота вийшла дуже успішною, рейтинги були високими, а актори тут же стали впізнаваними. Глядачок підкорив неймовірний погляд Артем'єва, за що його навіть негласно визнали новим секс-символом. Але славою красень так і не скористався.

Після прем'єри культового серіалу Артем ще знявся в декількох роботах. Наприклад, його можна побачити в серіалах "Грім", "Золота країна", "Злочинна пристрасть" та інших. Однак через кілька років чоловік почав вести непублічний спосіб життя і навіть не з'являвся в соціальних мережах.

Хвороба Артема Артем'єва

В одному з інтерв'ю після тривалої "тиші в ефірі" Артем'єв зізнався, що його отруїли за кордоном. Йому дивом вдалося вижити, але отруєння завдало непоправної шкоди здоров'ю - він ледве може нормально пересуватися.

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"Мене отруїли. Я шість років просто лежав, в туалет сходити не міг. Зуби всі випали, волосся випало", - коментував колись популярний актор.

Артем вважав за краще не афішувати хто саме його отруїв і що відомо у цій справі.

У 2021 році з'явилися чутки про те, що у Артем'єва рак кишечника. Сам артист стверджував, що це брехня.

У ЗМІ також є інформація про те, що він з дружиною Валентиною живе в будиночку в лісі. Вони загрузли в злиднях, тому жінка змушена красти продукти з магазинів, щоб хоч якось існувати.

Нагадаємо, куди зник кумир "нульових" Саша Білий з "Бригади".

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