Вже під час повномасштабного російського вторгнення стало відомо, що співачка Аліна Гросу розлучилася зі своїм коханим, актором з РФ Романом Полянським. Вона ніяк не коментувала їхнє розставання, проте шанувальники були стурбовані її станом.

Довгий час вони писали їй в соціальних мережах слова підтримки і запевняли, що незабаром в її особистому житті настане "біла" смуга. Так і сталося.

Сьогодні артистка поділилася кадрами в своєму Instagram, на яких вона проявляє ніжні почуття до чоловіка. На одному з відео вони трималися за ручки, а іншому чоловік торкається до щоки Гросу, а вона в цей момент кладе свою руку на його і мило посміхається.

Відео дня

"Щоб сильно мене не шкодували. А то від кожного повідомлення "Аліно, не плач" око сіпається", - підписала відео співачка.

Варто відзначити, що обличчя свого обранця вона не показала. Ймовірно, артистка поки вирішила тримати в секреті його особистість.

Особисте життя Аліни Гросу

Влітку 2019 року Аліна вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Того ж року пара розлучилася. Потім у неї був роман з актором Романом Полянським. Незабаром пара розлучилася, а Роман повернувся до Москви восени 2022 року.

Зараз Аліна живе в США. Там вона вступила до університету і продовжує займатися творчою діяльністю.

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