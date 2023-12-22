Останній рік вона жила в США.

Українська співачка Аліна Гросу вперше за рік приїхала в Україну. Вона поїхала в Чернівці до своєї бабусі і показала зворушливе сімейне фото.

На знімку вони сидять за столом, Гросу ніжно обіймає рідну людину за плечі і посміхається.

"Бабулічка моя", - підписала фото співачка і додала кілька сердечок.

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Також артистка показала своє архівне фото, на якому їй всього 18 років. Тоді Гросу носила темне волосся і любила робити макіяж в стилі смокі-айс.

Варто відзначити, що останній рік співачка жила в США. Там вона вчиться акторській майстерності. За час життя за кордоном Аліна не забувала і про музику. Вона випустила кілька пісень, які вже встигли стати хітами. Наприклад, трек "Звичка". Він став мегапопулярним в мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу закрутила новий роман після розриву з російським актором. Варто відзначити, що обличчя свого обранця вона не показала. Ймовірно, артистка поки вирішила тримати в секреті його особистість.

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