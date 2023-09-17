Актор зізнався, що двічі хотів піти воювати.

Актор Сергій Стрельніков, який зіграв головного героя у фільмі "Довбуш", розповів, чому він не пішов на фронт. В інтерв'ю з Аліною Доротюк артист зізнався, що ходив до військкомату, але не на самому початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Усі чоловіки про це думають, кожен, звісно, що я не виключення. По-перше, я хотів подивитися "Довбуша", дочекатися на прем'єру. Це кіно, над яким ми працювали три роки, це для мене доленосне кіно", - зізнався Стрельніков.

Також актор розповів, що він усе ж дійшов до військкомату. Але на війну його не забрали. За словами Стрельнікова, це могло статися через його проблеми зі здоров'ям.

"Я ходив до військкомату, у квітні 22-го року. Звісно, я спочатку з'їв собі пів ноги, а потім пошкутильгав до військкомату, це було в Івано-Франківську... Я пішов туди, два дні стояв у черзі, потрапив, здав документи, став начебто на облік. А потім якось... Я не знаю чому, чи то впізнали, чи знову ж таки моя медична історія їх усіх трохи смутила (у мене є проблеми з нирками, 5 операцій)", - пояснив актор.

У військкоматі йому сказали, аби він забирав документи. Стрельнікову порадили їхати на Рівненщину, за місцем прописки. Актор зізнався, що туди він "не доїхав". Спочатку він займався волонтерством, а потім почав працювати.

"Потім на мене знову нахлинуло, я пішов до військкомату вже тут, у Києві. Мене теж розвернули. І якось поки що повістка мені не прийшла. І я не виключаю тієї можливості, що я опинюсь там", - пояснив актор.

За словами Стрельнікова, він розуміє, що може піти на війну, тому тренується та намагається до цього підготуватися. Актор займається спортом та вже може похизуватися "сталевими" м'язами.

Нагадаємо, також зірка "Довбуша" розповів про останню розмову з родичами-росіянами.

Вас також можуть зацікавити новини: