Олександр Пікалов допомагає військовим і мирним жителям.

Український шоумен Олександр Пікалов не залишився осторонь і став на захист України від російських окупантів. Так, він вирішив вступити в Національну гвардію.

Він розповів, що вже склав присягу. Щоранку він прокидається і чекає на команду. Потім він доставляє гуманітарний вантаж військовим і мирним жителям України.

За словами Пікалова, він не міг залишитися осторонь під час війни в нашій країні. Тому що, дивлячись на всі новини, у нього навертаються сльози. Також він додав, що зараз кожен українець може бути корисним.

"Займіться хорошими справами. Будь-якою. Стільки тварин люди залишили. У мене, наприклад, вже є зграя голубів, яка прибилася на балконі. Кішок і собак на вулиці підгодовують, а голуби залишилися без їжі, оскільки багато хто виїхав", - розповів Пікалов в інтерв'ю kp.ua.

Нагадаємо, раніше Макс Барських з автоматом в руках показав, як проходить його військова підготовка.

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