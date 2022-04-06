Багато акторів студії займаються волонтерством, а для підтримки національного духу українців створили програму "БайрактарNEWS".

Студія "Квартал 95" вже понад місяць підтримує бойовий дух українців. Актори студії разом з українськими виконавцями відвідують "гарячі" точки з гумористичними та музичними виступами. Крім того, в ефір вийшла актуальна програма "БайрактарNEWS", яка демонструє непереможність нації.

Про це повідомила прес-служба студії "Квартал 95".

Багато акторів долучилися до волонтерства, аби допомогти армії, територіальній обороні і переселенцям.

"Кожен має боротися на своєму фронті, аби прискорити перемогу", - зазначають в "Квартал 95".

Зокрема, Женя Кошовий, Саша Пікалов, Юра Великий, Таня Песик, Юра Ткач та всі актори "Кварталу" займаються волонтерством, збирають кошти, стоять на захисті у теробороні. Нещодавно Саша Пікалов вступив до Національної Гвардії України. Попри це артисти виконують і свою основну роль - підтримують бойовий дух своїх прихильників.

ВВ, Без Обмежень, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, Руслана, Макс Барських та "Квартал 95" відвідують захисників України на передовій.

Крім того, для підтримки глядачів була створена програма "БайрактарNEWS", яка демонструє - залякати таку сильну націю неможливо.

"Доки ми можемо сміятися над ворогом - він не переможе. Сміємося - отже не здаємося. Ми переможемо! Україна!", - додали в прес-службі студії "Квартал 95".

Нагадаємо, студія "Квартал 95" перерахувала півмільйона гривень на допомогу лікарям.

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