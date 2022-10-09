Українська співачка і модель Даша Астаф'єва взяла руки зброю. У своєму Instagram-блозі Даша показала відео, записане в тирі. Очевидно, там у дівчини проходять тренування.
"Війна змушує закохуватися вдруге", - написала Даша.
Реакція соцмереж
Ось що шанувальники зірки пишуть у відповідь на її нове захоплення:
- Ой, ну що за диво-жінка! Красуня!
- Небезпечна!
- Ох і стійка! Професійно!
- Постріл в серце
- Ні, Дашуля, повертайся до рибальських фотосесій
- Спробуй, ван лав
- Справжня українка! І картоплю чистить, і 10 з 10 вибиває
Зазначимо, в одному зі своїх попередніх інтерв'ю Дарина зізналася, що дуже хотіла б навчитися стріляти після війни.
"Перше, що я зроблю, коли закінчиться війна, піду вчитися і обов'язково придбаю собі зброю", - розповідала артистка.
Даша Астаф'єва на війні
Модель після 24 лютого пішла волонтерити. Зірка, яка раніше знімалася в якості моделі і співала на сцені, почала чистити картоплю для благодійних обідів.
Як зізналася сама зірка, вона була навіть рада, що у неї не було дітей до цього моменту, так як вона не боялася сама залишатися в Києві і кожен день з ранку до ночі займалася корисною справою. Вона сказала, що готова була навіть сама взяти в руки зброю, але, на жаль, не має відповідних навичок.
"Ті росіяни, які приходять в мою країну, – я не можу знайти жодної причини, щоб їх виправдати, коли руйнують школи, вбивають дітей, бомблять онкоцентри. Звичайно, таких людей я готова сама вбивати. Я готова захищати тих, хто не може себе захистити", - говорила в одному зі своїх інтерв'ю Даша Астаф'єва.
Нагадаємо, Астаф'єва висловилася про чоловіків, які намагалися таємно втекти з країни.