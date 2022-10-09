Раніше співачка і модель зізнавалася, що давно мріяла навчитися стріляти. Вона дуже шкодувала, що не опанувала цю навичку до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва взяла руки зброю. У своєму Instagram-блозі Даша показала відео, записане в тирі. Очевидно, там у дівчини проходять тренування.

"Війна змушує закохуватися вдруге", - написала Даша.

Реакція соцмереж

Ось що шанувальники зірки пишуть у відповідь на її нове захоплення:

Відео дня

Ой, ну що за диво-жінка! Красуня!

Небезпечна!

Ох і стійка! Професійно!

Постріл в серце

Ні, Дашуля, повертайся до рибальських фотосесій

Спробуй, ван лав

Справжня українка! І картоплю чистить, і 10 з 10 вибиває

Зазначимо, в одному зі своїх попередніх інтерв'ю Дарина зізналася, що дуже хотіла б навчитися стріляти після війни.

"Перше, що я зроблю, коли закінчиться війна, піду вчитися і обов'язково придбаю собі зброю", - розповідала артистка.

Даша Астаф'єва на війні

Модель після 24 лютого пішла волонтерити. Зірка, яка раніше знімалася в якості моделі і співала на сцені, почала чистити картоплю для благодійних обідів.

Як зізналася сама зірка, вона була навіть рада, що у неї не було дітей до цього моменту, так як вона не боялася сама залишатися в Києві і кожен день з ранку до ночі займалася корисною справою. Вона сказала, що готова була навіть сама взяти в руки зброю, але, на жаль, не має відповідних навичок.

"Ті росіяни, які приходять в мою країну, – я не можу знайти жодної причини, щоб їх виправдати, коли руйнують школи, вбивають дітей, бомблять онкоцентри. Звичайно, таких людей я готова сама вбивати. Я готова захищати тих, хто не може себе захистити", - говорила в одному зі своїх інтерв'ю Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, Астаф'єва висловилася про чоловіків, які намагалися таємно втекти з країни.

Вас також можуть зацікавити новини: