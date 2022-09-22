Співачка, яка з перших днів після повномасштабного вторгнення пішла волонтерити, прокоментувала те, що деякі чоловіки намагаються таємно виїхати з країни, щоб не воювати.

Популярна модель, ведуча, волонтер, артистка Даша Астаф'єва стала гостею програми "Ранок Вдома". У відвертому інтерв'ю вона різко висловилася про чоловіків, які ховаються за кордоном.

"Я спочатку дуже злилася на тих, хто виїхав. Це не стосується тих, хто рятував своїх дітей. Це не стосується жінок, які не можуть себе захистити. Але я досі дуже злюся на чоловіків, які ховалися, платили гроші і поїхали. Це, звичайно, сором, який буде йти з ними нога в ногу до кінця життя. Я не знаю, як ці чоловіки будуть повертатися", - сказала Даша Астаф'єва.

Також вона додала, що в перші місяці війни її рятувала саме фізична робота. Тоді Астаф'єва ходила чистити картоплю для приготування обідів.

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Нагадаємо, Даша Астаф'єва назвала Регіну Тодоренко "гнидою сезону". Українська модель висловилася про зрадницю, яка цинічно мовчить про війну.

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