Після 24 лютого виконавиця ролі Валентини Будько ніяк не висловлювалася про повномасштабне вторгнення РФ.

Російський актор і один з режисерів серіалу "Свати" Едуард Радзюкевич у коментарі росЗМІ розповів, що йому відома позиція Тетяни Кравченко щодо війни в Україні. За його словами, актриса, яка народилася в Донецьку, не може спокійно спостерігати за тим, як "її рідна країна перетворюється на фашистську державу".

Також він прокоментував позицію іншої актриси серіалу "Свати" - Анни Кошмал. Вона, до слова, підтримала Україну і закликала росіян виступати проти війни.

"Зараз вони що завгодно зроблять, щоб засвітитися. Це однозначно якась дешева самореклама. Почали забувати про дівчинку, ось вона про себе нагадує", - висловився Радзюкевич.

Зазначимо, виконавиці ролі Валюхи Тетяні Кравченко з 2015 року заборонили відвідувати територію України. Заборона була накладена через те, що вона підтримала окупацію Донбасу і анексію Криму.

Нагадаємо, героїня "Сватів" Анна Кошмал повернулася додому і заціпеніла.

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